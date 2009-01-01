Мордовская республиканская детская хореографическая школа представляет детский балетный спектакль «Волшебное дерево, или Сказка о заколдованном принце».

Когда 9 апреля, воскресенье, 17:00 Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 150 — 300 Р Справки по телефону 23-21-16

Спектакль на музыку Ф. Мендельсона-Бартольди, Дж. Россини, Ж. Оффенбаха в 2-х действиях с прологом и эпилогом. Балетмейстер-постановщик — Заслуженный работник культуры РМ — Н. Мельник, либретто — Ю. Кондратенко. В спектакле заняты более 80 воспитанников и педагоги школы. Главные партии исполняют солисты Государственного музыкального театра им. И.М.Яушева: Н. Царева (Принцесса), Е. Миронова (Ведьма), А. Чумаков (Принц), С. Кожанов (Тролль).