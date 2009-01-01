5 февраля на сцене РДК юные зрители и их родители смогут увидеть музыкально-литературный спектакль по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшебник изумрудного города».

Когда 5 февраля, воскресенье, 12:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 200 Р Справки по телефону 30-10-59

Спектакль о полном чудес путешествии маленькой девочки Элли в сказочную Волшебную страну. О трудном пути по дороге из жёлтого кирпича, встрече с мудрым чучелом Страшилой, железным Дровосеком, злой волшебницей Бастиндой и добрым Гудвином. Специально для этой постановки изготовлены оригинальные костюмы и яркие декорации.