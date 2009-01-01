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"Волшебник изумрудного города"
5 февраля на сцене РДК юные зрители и их родители смогут увидеть музыкально-литературный спектакль по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшебник изумрудного города».
|Когда
|5 февраля, воскресенье, 12:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|200Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Спектакль о полном чудес путешествии маленькой девочки Элли в сказочную Волшебную страну. О трудном пути по дороге из жёлтого кирпича, встрече с мудрым чучелом Страшилой, железным Дровосеком, злой волшебницей Бастиндой и добрым Гудвином. Специально для этой постановки изготовлены оригинальные костюмы и яркие декорации.
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