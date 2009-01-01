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"Во власти у любви..."
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"Во власти у любви..."

24 января на сцене Дворца культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва учебный центр «ИНКогнито» представит вниманию зрителей сцены из оперетт и мюзиклов под общим названием «Во власти у любви..».

Когда24 января, среда, 18:30
ГдеДворец культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва (ул. Полежаева, 44)
Стоимость билета150Р
Где купитьКасса ДКИ МГУ им. Н.П. Огарева

Музыкальный руководитель — народный артист РМ С. Плодухин. Режиссеры-постановщики — заслуженный деятель искусств РМ, народный артист РМ И. Кузьмин, лауреат премии Главы РМ Е. Ломайкина. Хореографы-постановщики — заслуженный работник культуры РМ Н. Атитанова, И. Лобанова, А. Генералов, Е. Гулина, И. Чабанов.

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