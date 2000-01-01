12 марта на сцене музыкального театра им. И.М. Яушева звезды аргентинского танго Маркос Аяла и Паола Комачо совместно с труппой «Танго Буэнос-Айреса» представят вниманию зрителей танцевальное шоу «Демон и Ангел».

Когда 12 марта, понедельник, 19:00 Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 800 — 2000 Р Справки по телефону 23-21-16

Страсть и трепет, надежда и отчаяние, любовь и одиночество… Все образные и эмоциональные оттенки танго — в шоу знаменитого аргентинского танцовщика и хореографа Маркоса Аялы. В 2015 году программу его ансамбля «Танго Буэнос-Айреса» международная ассоциация критиков Latin AСE Award признала «лучшим шоу года».

Аялу создает каждый номер, как законченную композицию с почти театральным сюжетом. Совершенная техника 12 великолепных танцоров, входящих в состав «Танго Буэнос-Айреса», красочность и динамизм превращает каждое выступление ансамбля в неповторимое зрелище, приводящее зрителей в восторг.