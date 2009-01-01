25 сентября на сцене РДК современный театр (г. Москва) представит вниманию зрителей новую комедию для женщин. В одной из главных ролей — Сергей Астахов.

Когда 25 сентября, вторник, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 660 — 1540 Р Справки по телефону 30-10-59

Они: офицер спецназа, бандит, музыкант и обанкротившийся бизнесмен. Каждый из них достоин лучшего, но жизнь сложилась так, как сложилась. У каждого своя судьба, своя трагедия. У них нет работы, нет денег. Единственная их надежда — элитное мужское стриптиз-шоу, в которое еще нужно попасть. Никто из них раньше ничем подобным не занимался, им страшно и смешно одновременно, но это их последний шанс — получить возможность зарабатывать хорошие деньги, а заодно доказать окружающим и самим себе, что ничего невозможного нет, главное — сильно захотеть.