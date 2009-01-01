26 октября на сцене РДК состоится премьера 2018 года театра Дениса Матросова — новый, очень смешной и легкий спектакль «Ты будешь мой!», завоевавший сердца зрителей в Москве, Санкт-Петербурге, Череповце и Челябинске.

Когда 26 октября, пятница, 19:30 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 600 — 1300 Р Справки по телефону 30-10-59

Известный актёр Максим Романов, потеряв жену, отправляется в запой и по недосмотру заливает свою новую соседку Катю. Он готов заплатить за ремонт, но Катерина узнала в нём своего любимого актёра, и деньги ей теперь не нужны. Ей нужен только он сам. Она готова любыми способами добиться внимания Максима. Но закалённого в боях с охотницами за знаменитостями актёра так просто не возьмёшь, и он даёт отпор влюблённой фанатке.

В ролях:

- Денис Матросов («Дом с лилиями», «Подари мне жизнь», «Домохозяин»);

- Екатерина Волкова («Воронины», «Уроки выживания», «Верю не верю»);

- Полина Борунова («Челночницы», «До смерти красива», «Срочно выйду замуж»).

После спектакля вас ждёт сюрприз — актёры фотографируются со всеми желающими зрителями.