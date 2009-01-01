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Спектакль "Ты будешь мой!"
26 октября на сцене РДК состоится премьера 2018 года театра Дениса Матросова — новый, очень смешной и легкий спектакль «Ты будешь мой!», завоевавший сердца зрителей в Москве, Санкт-Петербурге, Череповце и Челябинске.
|Когда
|26 октября, пятница, 19:30
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|600 — 1300Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Известный актёр Максим Романов, потеряв жену, отправляется в запой и по недосмотру заливает свою новую соседку Катю. Он готов заплатить за ремонт, но Катерина узнала в нём своего любимого актёра, и деньги ей теперь не нужны. Ей нужен только он сам. Она готова любыми способами добиться внимания Максима. Но закалённого в боях с охотницами за знаменитостями актёра так просто не возьмёшь, и он даёт отпор влюблённой фанатке.
В ролях:
- - Денис Матросов («Дом с лилиями», «Подари мне жизнь», «Домохозяин»);
- - Екатерина Волкова («Воронины», «Уроки выживания», «Верю не верю»);
- - Полина Борунова («Челночницы», «До смерти красива», «Срочно выйду замуж»).
После спектакля вас ждёт сюрприз — актёры фотографируются со всеми желающими зрителями.
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