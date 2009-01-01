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Спектакль "Наташкина мечта"
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Спектакль "Наташкина мечта"

5 июля на сцене театр-студии «МХАТик» состоится третья редакция спектакля С. Сеничева по тексту Я. Пулинович «Наташкина мечта».

Когда5 июля, четверг, 19:00
ГдеТеатр-студия «МХАТик» (ул. Советская, 65)
Стоимость билета350Р
Справки по телефонам36-73-68; 30-90-26

Та же история той же девочки, тот же текст того же автора, но: другие актрисы, другой режиссер, другие акценты, другие задачи и другие приемы их разрешения, и в результате — другой спектакль.

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