5 июля на сцене театр-студии «МХАТик» состоится третья редакция спектакля С. Сеничева по тексту Я. Пулинович «Наташкина мечта».

Когда 5 июля, четверг, 19:00 Где Театр-студия «МХАТик» (ул. Советская, 65) Стоимость билета 350 Р Справки по телефонам 36-73-68; 30-90-26

Та же история той же девочки, тот же текст того же автора, но: другие актрисы, другой режиссер, другие акценты, другие задачи и другие приемы их разрешения, и в результате — другой спектакль.