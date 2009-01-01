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Спектакль "Мужики не танцуют стриптиз"
16 января на сцене РДК для жителей и гостей Саранска будет представлена комедия с Сергеем Астаховым в главной роли — «Мужики не танцуют стриптиз».
|Когда
|16 января, вторник, 19:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|600 — 1400Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Они: офицер спецназа, бандит, музыкант и обанкротившийся бизнесмен. Каждый из них достоин лучшего, но жизнь сложилась так, как сложилась. У каждого своя судьба, своя трагедия. У них нет работы, нет денег. Единственная их надежда — элитное мужское стриптиз-шоу, в которое еще нужно попасть. Никто из них раньше ничем подобным не занимался, им страшно и смешно одновременно, но это их последний шанс — получить возможность зарабатывать хорошие деньги, а заодно доказать окружающим и самим себе, что ничего невозможного нет, главное — сильно захотеть. Пока четверо закомплексованных мужиков, научатся более или менее правильно двигаться и при этом скидывать одежду, зал задохнется от смеха. Финал этой необычной истории — феерическое шоу, несущее заряд эмоций, накал страстей и безумную любовь к ней, к женщине, а российской женщине очень полезно вдоволь, до слез, до колик посмеяться.
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