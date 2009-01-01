30 ноября на сцене РДК будет представлен музыкально-комедийный хит сезона «Ханума» от создателя легендарных фильмов «Кин-дза-дза», «Мимино», «Афоня», «Осенний марафон».

Когда 30 ноября, пятница, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 550 — 2310 Р Справки по телефону 30-10-59

Вас ожидает искрометная и озорная, полная иронии и юмора комедия, наполненная песнями, танцами и невероятным грузинским колоритом по одноименной классической грузинской пьесе А. Цагарели.

Ханума — сваха, переженившая половину города, старается делать все по справедливости: старому (пардон!) не молодому разорившемуся князю Вано Пантиашвили сосватать богатую невесту в годах, а дочке купца — Соне — помочь выйти замуж за благородного и образованного юношу Коте. Кабато — другая сваха, путает планы Ханумы. Кто же на ком женится и сколько свадеб будет в конце истории?