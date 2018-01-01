30 марта на сцену музыкального театра им. И.М. Яушева выйдет команда сериала «Молодежка» (СТС) в полном составе, чтобы сыграть «Билокси Блюз» — спектакль по произведению американского драматурга Нила Саймона.

Когда 30 марта, пятница, 19:00 Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 800 — 2500 Р Справки по телефону 71-01-01

У многомиллионной армии поклонников сериала «Молодёжка» появилась возможность увидеть любимых актёров не только на экранах телевизоров, но и на театральной сцене. А у тех, кто с ними не знаком — открыть для себя творчество неординарных, талантливых актёров.

Вас ждет комедия о шести американских парнях, которые готовятся к отправке на театр действий Второй мировой войны. Впрочем, речь пойдет не о боях, а о молодости с ее дружбой и любовью, силе духа и жизни. Денис Никифоров на сей раз сыграет не тренера, но строгого сержанта, который будет требовать от призывников жесткой дисциплины, а те раз за разом попадут в смешные переделки.

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