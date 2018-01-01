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"Соотечественники 2018"
XIII Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники» пройдет в Саранске в период с 30 марта по 5 апреля.
|Когда
|30 марта — 5 апреля
|Где
|Государственный русский драматический театр Республики Мордовия (ул. Советская, 60)
Мордовский государственный национальный драматический театр (ул. Советская, 27)
|Справки по телефонам
|47-53-04; 77-74-84
Программа фестиваля
|30 марта, пятница
|Торжественное открытие фестиваля.
Чеченский драматический театр имени Ханпаши Нурадилова (Россия, Грозный). «Ночной переполох» — комедия по пьесе А. Портес (на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия, ул. Советская, 60)
|18:30
|31 марта, суббота
|Московский Армянский Театр (Россия, Москва). «Вай, Вай или Вояж по-армянски» — музыкальный переполох на грани нервного срыва в двух действиях по пьесе Г. Тер — Алексаняна (на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия, ул. Советская, 60)
|17:00
|1 апреля, воскресенье
|Государственный русский драматический театр Республики Мордовия (Россия, Саранск). А. Вампилов «Старший сын» — комедия в двух действиях (на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия, ул. Советская, 60)
|17:00
|1 апреля, воскресенье
|Нью-Йорский театр «STEPS THEATRE» (США, Нью-Йорк). «Спросите Иосифа» — театральная фантазия по пьесе С. Степнова и Р. Фрейда (на сцене Мордовского государственного национального драматического театра, ул. Советская, 27)
|17:00
|2 апреля, понедельник
|Акмолинский областной русский драматический театр (Казахстан, Кокшетау). «Бесприданница» — караоке-мелодрама по пьесе А.Н. Островского (на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия, ул. Советская, 60)
|18:30
|2 апреля, понедельник
|Нью-Йорский театр «STEPS THEATRE» (США, Нью-Йорк). «Спросите Иосифа» — театральная фантазия по пьесе С. Степнова и Р. Фрейда (на сцене Мордовского государственного национального драматического театра, ул. Советская, 27)
|18:30
|3 апреля, вторник
|Театр «ZERO» (Израиль, Тель-Авив). «Тойбеле и ее демон» — еврейская сказка о любви и страсти в двух действиях по пьесе Исаака Башевиса Зингера (на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия, ул. Советская, 60)
|18:30
|4 апреля, среда
|Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого (Россия, Липецк). «Полковник-птица» — психо-утопия по пьесе Христо Бойчева (на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия, ул. Советская, 60)
|18:30
|5 апреля, четверг
|Торжественное закрытие фестиваля.
Московский драматический театр «Бенефис» (Россия, Москва). «Лето любви, или жизнь прекрасна» — сценическая версия комедии И.С. Тургенева «Месяц в деревне» (на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия, ул. Советская, 60)
|18:30
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