XIII Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники» пройдет в Саранске в период с 30 марта по 5 апреля.

30 марта, пятница Торжественное открытие фестиваля.

Чеченский драматический театр имени Ханпаши Нурадилова (Россия, Грозный). «Ночной переполох» — комедия по пьесе А. Портес (на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия, ул. Советская, 60) 18:30

31 марта, суббота Московский Армянский Театр (Россия, Москва). «Вай, Вай или Вояж по-армянски» — музыкальный переполох на грани нервного срыва в двух действиях по пьесе Г. Тер — Алексаняна (на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия, ул. Советская, 60) 17:00

1 апреля, воскресенье Государственный русский драматический театр Республики Мордовия (Россия, Саранск). А. Вампилов «Старший сын» — комедия в двух действиях (на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия, ул. Советская, 60) 17:00

1 апреля, воскресенье Нью-Йорский театр «STEPS THEATRE» (США, Нью-Йорк). «Спросите Иосифа» — театральная фантазия по пьесе С. Степнова и Р. Фрейда (на сцене Мордовского государственного национального драматического театра, ул. Советская, 27) 17:00

2 апреля, понедельник Акмолинский областной русский драматический театр (Казахстан, Кокшетау). «Бесприданница» — караоке-мелодрама по пьесе А.Н. Островского (на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия, ул. Советская, 60) 18:30

2 апреля, понедельник Нью-Йорский театр «STEPS THEATRE» (США, Нью-Йорк). «Спросите Иосифа» — театральная фантазия по пьесе С. Степнова и Р. Фрейда (на сцене Мордовского государственного национального драматического театра, ул. Советская, 27) 18:30

3 апреля, вторник Театр «ZERO» (Израиль, Тель-Авив). «Тойбеле и ее демон» — еврейская сказка о любви и страсти в двух действиях по пьесе Исаака Башевиса Зингера (на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия, ул. Советская, 60) 18:30

4 апреля, среда Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого (Россия, Липецк). «Полковник-птица» — психо-утопия по пьесе Христо Бойчева (на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия, ул. Советская, 60) 18:30