4 декабря на сцене музыкального театра им. И.М. Яушева состоится грандиозное шоу под дождем от артистов театра танца «Искушение», под названием «Мужчина vs Женщина».

Когда 4 декабря, вторник, 19:00 Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета от 600 Р Справки по телефону 8 (800) 550-72-71

С самого сотворения мира между ними пробегали искры, раздувавшие ослепительное пламя. И с того момента они пытаются найти ответы на вечные вопросы. Уже совсем скоро «Искушение» поставит точку. Это огненная страсть и безмятежность. Это холодный рассудок и всепоглощающие чувства. Это слова, проникающие в душу, и безмолвная пластика тела. Это сила против слабости. Это мужчина vs женщина. Истории и размышления, выраженные словами и пластикой тела. Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь. Что может быть лучше? Только танцы под дождем. Финальные номера исполняются под потоками воды.

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