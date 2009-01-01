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Шоу под дождем "Мужчина VS Женщина"
4 декабря на сцене музыкального театра им. И.М. Яушева состоится грандиозное шоу под дождем от артистов театра танца «Искушение», под названием «Мужчина vs Женщина».
|Когда
|4 декабря, вторник, 19:00
|Где
|Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|от 600Р
|Справки по телефону
|8 (800) 550-72-71
С самого сотворения мира между ними пробегали искры, раздувавшие ослепительное пламя. И с того момента они пытаются найти ответы на вечные вопросы. Уже совсем скоро «Искушение» поставит точку. Это огненная страсть и безмятежность. Это холодный рассудок и всепоглощающие чувства. Это слова, проникающие в душу, и безмолвная пластика тела. Это сила против слабости. Это мужчина vs женщина. Истории и размышления, выраженные словами и пластикой тела. Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь. Что может быть лучше? Только танцы под дождем. Финальные номера исполняются под потоками воды.
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