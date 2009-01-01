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"Щенки спасают Новый Год"
9 декабря на сцене Дворца культуры городского округа Саранск предстанет московский театр ростовых кукол с новой программой «Щенки спасают Новый Год» по мотиву мультфильма «Щенячий Патруль».
|Когда
|9 декабря, воскресенье, 12:00
|Где
|Дворец культуры городского округа Саранск (ул. Титова, 23)
|Стоимость билета
|400 — 1000Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Красивые, реалистичные ростовые куклы словно сошли с экранов телевизоров прямиком на сцену, чтобы показать ребятам интересную и завораживающую новогоднюю историю. По ходу расследования Щенков ожидает множество препятствий и приключений, с которыми им помогут справится ребята из зрительного зала. И конечно же, как же без главного героя этого замечательного и всеми любимого праздника? Щенячьему патрулю будет помогать сам Дед Мороз.
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