9 декабря на сцене Дворца культуры городского округа Саранск предстанет московский театр ростовых кукол с новой программой «Щенки спасают Новый Год» по мотиву мультфильма «Щенячий Патруль».

Когда 9 декабря, воскресенье, 12:00 Где Дворец культуры городского округа Саранск (ул. Титова, 23) Стоимость билета 400 — 1000 Р Справки по телефону 30-10-59

Красивые, реалистичные ростовые куклы словно сошли с экранов телевизоров прямиком на сцену, чтобы показать ребятам интересную и завораживающую новогоднюю историю. По ходу расследования Щенков ожидает множество препятствий и приключений, с которыми им помогут справится ребята из зрительного зала. И конечно же, как же без главного героя этого замечательного и всеми любимого праздника? Щенячьему патрулю будет помогать сам Дед Мороз.

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