Марийский государственный театр оперы и балета имени Э. Сапаева на сцене Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева представляет балет в 2-х актах С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Когда 21 апреля, пятница, 18:30 Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 500 — 900 Р Справки по телефону 23-21-16

«Ромео и Джульетта» − одна из тех пьес Шекспира, которые наиболее богаты красками. В ней много разных тонов — от весёлой улыбки до дикого отчаяния, от нежной любви до лютой злобы. Но над всем преобладает любовь к жизни и вера в победу правды и добра. Эта трагедия — одно из тех величайших созданий Шекспира, которое обрело долгую жизнь в искусстве.

Константин Иванов вместе с художником Борисом Голодницким создали свою версию балета. Они представили знакомую историю с новой точки зрения. Веронская трагедия происходит не из поступков, а из нерушимого уклада жизни, с которым отдельная душа способна совладать лишь при готовности к собственной гибели. Общие впечатления, оставляемые трагедией, не являются мрачными. Шекспир стремился не столько привести зрителя к нравственному суждению о своих героях, сколько приблизить к пониманию природы человека. И когда задача писателя достигнута, в произведении обнаруживается подспудная вера в человека, составляющая основу даже тех произведений Шекспира, в которых люди проявляют себя не с лучшей стороны.