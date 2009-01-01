События
С. Прокофьев "Ромео и Джульетта"
Марийский государственный театр оперы и балета имени Э. Сапаева на сцене Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева представляет балет в 2-х актах С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».
|Когда
|21 апреля, пятница, 18:30
|Где
|Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|500 — 900Р
|Справки по телефону
|23-21-16
«Ромео и Джульетта» − одна из тех пьес Шекспира, которые наиболее богаты красками. В ней много разных тонов — от весёлой улыбки до дикого отчаяния, от нежной любви до лютой злобы. Но над всем преобладает любовь к жизни и вера в победу правды и добра. Эта трагедия — одно из тех величайших созданий Шекспира, которое обрело долгую жизнь в искусстве.
Константин Иванов вместе с художником Борисом Голодницким создали свою версию балета. Они представили знакомую историю с новой точки зрения. Веронская трагедия происходит не из поступков, а из нерушимого уклада жизни, с которым отдельная душа способна совладать лишь при готовности к собственной гибели. Общие впечатления, оставляемые трагедией, не являются мрачными. Шекспир стремился не столько привести зрителя к нравственному суждению о своих героях, сколько приблизить к пониманию природы человека. И когда задача писателя достигнута, в произведении обнаруживается подспудная вера в человека, составляющая основу даже тех произведений Шекспира, в которых люди проявляют себя не с лучшей стороны.
Оставить комментарий