25 марта на сцене Государственного русского драматического театра будет представлена комедия в 2-х действиях Оливера Голдсмита «Ночь ошибок».

Когда 25 марта, суббота, 17:00 Где Государственный русский драматический театр Республики Мордовия (ул. Советская, 60) Стоимость билета 200 — 400 Р Справки по телефону 47-53-04

«Ночь ошибок» Оливера Голдсмита, написанная в 1773 году, сразу была признана комедийным шедевром. Здесь есть и занимательный сюжет, и вереница недоразумений, и любовные приключения. Правда, ночью никто ошибок здесь не совершает, и с английского дословно название переводится как «Ошибки разрешатся к ночи». Всё здесь происходит днем, а началось с того, что главный герой, застенчивый в светском обществе и развязный с простолюдинами, принял дом старинного друга своего отца за гостиницу, а свою будущую невесту — за служанку. Обычный безумный день, вечер которого завершится помолвкой.