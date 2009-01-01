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"Новые приключения Алисы в стране чудес"
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"Новые приключения Алисы в стране чудес"

17 мая в РДК театр танца «Art-Vision» представит сказку для детей и взрослых «Новые приключения Алисы в стране чудес».

Когда17 мая, среда, 18:30
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета150 — 350Р
Где купитьКасса РДК

Давным-давно один остроумный англичанин рассказал своей маленькой дочке интересную историю о приключениях очень любознательной девочки Алисы в волшебной стране. Прошло более ста лет, а фантастический мир Л. Кэррола , его удивительные герои, невероятные превращения, противостояние белой и красной королевы, улыбка чеширского кота и наши любимые цитаты удивительно пришлись кстати современному миру и нашей жизни.

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