17 мая в РДК театр танца «Art-Vision» представит сказку для детей и взрослых «Новые приключения Алисы в стране чудес».

Когда 17 мая, среда, 18:30 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 150 — 350 Р Где купить Касса РДК

Давным-давно один остроумный англичанин рассказал своей маленькой дочке интересную историю о приключениях очень любознательной девочки Алисы в волшебной стране. Прошло более ста лет, а фантастический мир Л. Кэррола , его удивительные герои, невероятные превращения, противостояние белой и красной королевы, улыбка чеширского кота и наши любимые цитаты удивительно пришлись кстати современному миру и нашей жизни.