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"Новые приключения Алисы в стране чудес"
17 мая в РДК театр танца «Art-Vision» представит сказку для детей и взрослых «Новые приключения Алисы в стране чудес».
|Когда
|17 мая, среда, 18:30
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|150 — 350Р
|Где купить
|Касса РДК
Давным-давно один остроумный англичанин рассказал своей маленькой дочке интересную историю о приключениях очень любознательной девочки Алисы в волшебной стране. Прошло более ста лет, а фантастический мир Л. Кэррола , его удивительные герои, невероятные превращения, противостояние белой и красной королевы, улыбка чеширского кота и наши любимые цитаты удивительно пришлись кстати современному миру и нашей жизни.
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