21 декабря в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева откроется марафон новогодних мероприятий для детей с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.

Когда 21 — 30 декабря; 11:00; 14:00

3 января, вторник, 11:00; 14:00; 17:00

4 января, среда, 11:00 Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) Справки по телефонам 23-21-16

23-43-08

47-25-93

Ребята увидят полюбившийся многим детский мюзикл «Золушка» в постановке Алексея Батракова (сценография Юрия Алексеева, художник по костюмам Светлана Тундавина).