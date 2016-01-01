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Мюзикл для детей "Золушка"
21 декабря в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева откроется марафон новогодних мероприятий для детей с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.
|Когда
|21 — 30 декабря; 11:00; 14:00
3 января, вторник, 11:00; 14:00; 17:00
4 января, среда, 11:00
|Где
|Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Справки по телефонам
|23-21-16
23-43-08
47-25-93
Ребята увидят полюбившийся многим детский мюзикл «Золушка» в постановке Алексея Батракова (сценография Юрия Алексеева, художник по костюмам Светлана Тундавина).
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