События
Предстоящее
Нет 25
"Мир наших грез"
23 января в рамках фестиваля искусств «Татьянин день» на сцене Дворца культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва будет представлен спектакль «Мир наших грез».
|Когда
|23 января, вторник, 18:30
|Где
|Дворец культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва (ул. Полежаева, 44)
|Стоимость билета
|150Р
|Где купить
|Касса ДКИ МГУ им. Н.П. Огарева
Участниками представления станут творческие коллективы Дворца культуры и искусств Мордовского университета, учащиеся Мордовской республиканской детской хореографической школы, а также культурный центр «СарГрад».
Оставить комментарий