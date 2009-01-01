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"Мир наших грез"
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"Мир наших грез"

23 января в рамках фестиваля искусств «Татьянин день» на сцене Дворца культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва будет представлен спектакль «Мир наших грез».

Когда23 января, вторник, 18:30
ГдеДворец культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва (ул. Полежаева, 44)
Стоимость билета150Р
Где купитьКасса ДКИ МГУ им. Н.П. Огарева

Участниками представления станут творческие коллективы Дворца культуры и искусств Мордовского университета, учащиеся Мордовской республиканской детской хореографической школы, а также культурный центр «СарГрад».

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