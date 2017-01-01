События
Прошедшее
Нет 100
Международный театральный фестиваль "Соотечественники 2017"
XII Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники» пройдет в Саранске в период с 28 марта по 3 апреля.
|Когда
|28 марта — 3 апреля
|Где
|Государственный русский драматический театр Республики Мордовия (ул. Советская, 60)
|Стоимость билета
|500 — 1000Р
|Справки по телефонам
|77-74-84; 47-53-04
Программа фестиваля
|28 марта, вторник
|Торжественное открытие фестиваля.
Курский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина (Россия, Курск). И.А. Гончаров «Обыкновенная история» — инсценировка Виктора Розова в двух действиях (история о том, как добиться успеха)
|18:30
|29 марта, среда
|Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова (Россия, Тольятти). «Чехов. Женщины» — постановка Михаила Чумаченко (шесть историй о женщинах и их мужчинах)
|18:30
|30 марта, четверг
|Государственный русский драматический театр Республики Мордовия (Россия, Саранск). Н.В. Гоголь «Ревизор» — комедия в двух действиях
|18:30
|31 марта, пятница
|Датско-российский театр «Диалог» (Дания, Копенгаген). «Старомодная комедия» — по мотивам пьесы А. Арбузова
|18:30
|1 апреля, суббота
|Театр «ZERO» (Израиль, Кириат-Оно). «Женщина в песках» — по мотивам одноименного романа Кобо Абэ
|17:00
|2 апреля, воскресенье
|Южно-Казахстанский областной русский драматический театр (Казахстан, Шымкент). Н. Садур «Панночка» — по мотивам произведения Н.В. Гоголя «Вий»
|17:00
|3 апреля, понедельник
|Торжественное закрытие фестиваля.
Белорусский государственный молодежный театр (Республика Беларусь, Минск). В. Гуркин «Саня, Ваня, с ними Римас» — хорошая история
|18:30
Оставить комментарий