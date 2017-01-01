XII Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники» пройдет в Саранске в период с 28 марта по 3 апреля.

28 марта, вторник Торжественное открытие фестиваля.

Курский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина (Россия, Курск). И.А. Гончаров «Обыкновенная история» — инсценировка Виктора Розова в двух действиях (история о том, как добиться успеха) 18:30

29 марта, среда Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова (Россия, Тольятти). «Чехов. Женщины» — постановка Михаила Чумаченко (шесть историй о женщинах и их мужчинах) 18:30

30 марта, четверг Государственный русский драматический театр Республики Мордовия (Россия, Саранск). Н.В. Гоголь «Ревизор» — комедия в двух действиях 18:30

31 марта, пятница Датско-российский театр «Диалог» (Дания, Копенгаген). «Старомодная комедия» — по мотивам пьесы А. Арбузова 18:30

1 апреля, суббота Театр «ZERO» (Израиль, Кириат-Оно). «Женщина в песках» — по мотивам одноименного романа Кобо Абэ 17:00

2 апреля, воскресенье Южно-Казахстанский областной русский драматический театр (Казахстан, Шымкент). Н. Садур «Панночка» — по мотивам произведения Н.В. Гоголя «Вий» 17:00