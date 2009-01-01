14 января в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева состоится музыкально-литературный вечер по повести А.С. Пушкина «Метель».

Когда 14 января, воскресенье, 17:00 Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 200 Р

Текст повести прочтет актёр Русского драматического театра, заслуженный артист РМ Игорь Дьячков. Участие примет симфонический оркестр Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева. В программе прозвучат произведения Г. Свиридова и П. Чайковского. Режиссёр-постановщик — заслуженный работник культуры РМ Эдуард Храмов. Дирижёр-постановщик — Данила Серганин. Художник-постановщик — заслуженный деятель искусств РМ Владимир Фурсов.