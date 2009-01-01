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"Метель"
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"Метель"

14 января в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева состоится музыкально-литературный вечер по повести А.С. Пушкина «Метель».

Когда14 января, воскресенье, 17:00
ГдеГосударственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Стоимость билета200Р

Текст повести прочтет актёр Русского драматического театра, заслуженный артист РМ Игорь Дьячков. Участие примет симфонический оркестр Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева. В программе прозвучат произведения Г. Свиридова и П. Чайковского. Режиссёр-постановщик — заслуженный работник культуры РМ Эдуард Храмов. Дирижёр-постановщик — Данила Серганин. Художник-постановщик — заслуженный деятель искусств РМ Владимир Фурсов.

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