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"Метель"
14 января в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева состоится музыкально-литературный вечер по повести А.С. Пушкина «Метель».
|Когда
|14 января, воскресенье, 17:00
|Где
|Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|200Р
Текст повести прочтет актёр Русского драматического театра, заслуженный артист РМ Игорь Дьячков. Участие примет симфонический оркестр Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева. В программе прозвучат произведения Г. Свиридова и П. Чайковского. Режиссёр-постановщик — заслуженный работник культуры РМ Эдуард Храмов. Дирижёр-постановщик — Данила Серганин. Художник-постановщик — заслуженный деятель искусств РМ Владимир Фурсов.
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