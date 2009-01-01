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"Конёк-Горбунок"
18 декабря на сцене РДК состоится яркое музыкально-поэтическое представление по сказке П. Ершова «Конёк-Горбунок».
|Когда
|18 декабря, воскресенье, 12:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|200Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Поэтичный мир русских сказок представлен озорно и с выдумкой. Жар-птицы, Братец Месяц, Рыба-Кит и, конечно же, сам симпатичный Конёк-Горбунок — оживают перед зрителями, поют и танцуют, рассказывая удивительную сказочную историю. Для спектакля изготовлены оригинальные декорации и костюмы.
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