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"Конёк-Горбунок"
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"Конёк-Горбунок"

18 декабря на сцене РДК состоится яркое музыкально-поэтическое представление по сказке П. Ершова «Конёк-Горбунок».

Когда18 декабря, воскресенье, 12:00
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета200Р
Справки по телефону30-10-59

Поэтичный мир русских сказок представлен озорно и с выдумкой. Жар-птицы, Братец Месяц, Рыба-Кит и, конечно же, сам симпатичный Конёк-Горбунок — оживают перед зрителями, поют и танцуют, рассказывая удивительную сказочную историю. Для спектакля изготовлены оригинальные декорации и костюмы.

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