18 декабря на сцене РДК состоится яркое музыкально-поэтическое представление по сказке П. Ершова «Конёк-Горбунок».

Когда 18 декабря, воскресенье, 12:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 200 Р Справки по телефону 30-10-59

Поэтичный мир русских сказок представлен озорно и с выдумкой. Жар-птицы, Братец Месяц, Рыба-Кит и, конечно же, сам симпатичный Конёк-Горбунок — оживают перед зрителями, поют и танцуют, рассказывая удивительную сказочную историю. Для спектакля изготовлены оригинальные декорации и костюмы.