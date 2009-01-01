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Гастроли первого русского театра
С 10 по 12 июня в Саранске пройдут гастроли Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова — первого русского профессионального театра, основанного в 1750 году в Ярославле.
|Когда
|10 — 12 июня
|Где
|Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Справки по телефонам
|23-21-16
23-43-08
47-25-93
Программа гастролей
|10 июня, суббота
|Спектакль «Зелёная зона»
|17:00
|11 июня, воскресенье
|Сказка «Иван-Царевич»
|11:00
|11 июня, воскресенье
|Спектакль «Москва-Петушки»
|17:00
|12 июня, понедельник
|Сказка «Иван-Царевич»
|11:00
|12 июня, понедельник
|Спектакль «Две смешные истории»
|17:00
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