С 10 по 12 июня в Саранске пройдут гастроли Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова — первого русского профессионального театра, основанного в 1750 году в Ярославле.

Когда 10 — 12 июня Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) Справки по телефонам 23-21-16

23-43-08

47-25-93

Программа гастролей