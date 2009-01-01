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Гастроли первого русского театра
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Гастроли первого русского театра

С 10 по 12 июня в Саранске пройдут гастроли Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова — первого русского профессионального театра, основанного в 1750 году в Ярославле.

Когда10 — 12 июня
ГдеГосударственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Справки по телефонам23-21-16
23-43-08
47-25-93

Программа гастролей

10 июня, суббота Спектакль «Зелёная зона» 17:00
11 июня, воскресенье Сказка «Иван-Царевич» 11:00
11 июня, воскресенье Спектакль «Москва-Петушки» 17:00
12 июня, понедельник Сказка «Иван-Царевич» 11:00
12 июня, понедельник Спектакль «Две смешные истории» 17:00

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