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Гала-концерт "Аллилуйя любви"
27 апреля международный фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе представит вниманию зрителей гала-концерт «Аллилуйя любви» с участием симфонического оркестра Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева.
|Когда
|27 апреля, пятница, 19:00
|Где
|Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|350 — 800Р
|Справки по телефонам
|23-21-16; 23-43-08; 47-25-93
Фонд «Таланты мира» объединил в одном концерте самые известные мелодии из оперетт, мюзиклов и рок-опер, которые на протяжении двух веков не сходят с афиш театров всего мира и не оставляют равнодушными зрителя и слушателя. За один вечер вы сможете окунуться в элегантную атмосферу величия и блеска аристократических балов, вспомнить зажигательные мелодии, которые когда-то звучали на улицах Парижа и Вены, и, вместе с тем, услышать феерические мелодии грандиозных шоу, которые покорили миллионы слушателей по всему миру.
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