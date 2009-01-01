27 апреля международный фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе представит вниманию зрителей гала-концерт «Аллилуйя любви» с участием симфонического оркестра Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева.

Когда 27 апреля, пятница, 19:00 Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 350 — 800 Р Справки по телефонам 23-21-16; 23-43-08; 47-25-93

Фонд «Таланты мира» объединил в одном концерте самые известные мелодии из оперетт, мюзиклов и рок-опер, которые на протяжении двух веков не сходят с афиш театров всего мира и не оставляют равнодушными зрителя и слушателя. За один вечер вы сможете окунуться в элегантную атмосферу величия и блеска аристократических балов, вспомнить зажигательные мелодии, которые когда-то звучали на улицах Парижа и Вены, и, вместе с тем, услышать феерические мелодии грандиозных шоу, которые покорили миллионы слушателей по всему миру.