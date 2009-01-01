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Благотворительный спектакль "Страсти по Каштанке"
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Благотворительный спектакль "Страсти по Каштанке"

24 мая в рамках театральной недели для детей «Радуга сказок», которая пройдет с 21 по 24 мая на сцене Мордовского национального драматического театра, состоится благотворительный спектакль по пьесе Е. Фридмана «Страсти по Каштанке».

Когда24 мая, среда, 18:00
ГдеМордовский государственный национальный драматический театр (ул. Советская, 27)
Стоимость билета150Р
Справки по телефону8 (987) 693-24-34

Это трогательный семейный мюзикл, который не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Вся сумма с продажи билетов на этот спектакль пойдет в Волонтерскую группу помощи бездомным животным Саранска.

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