В первые дни января юные театралы смогут посмотреть завораживающе красивый балет П. Чайковского «Щелкунчик» в постановке Алексея Батракова.

Когда 5 — 6 января; 14:00 Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) Справки по телефонам 23-21-16

23-43-08

47-25-93

Сценография Владимира Фурсова, художник по костюмам Светлана Тундавина, художник по свету Роман Гафизов. Также ребят ждут представления с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.