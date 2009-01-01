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Балет в 2-х действиях "Щелкунчик"
В первые дни января юные театралы смогут посмотреть завораживающе красивый балет П. Чайковского «Щелкунчик» в постановке Алексея Батракова.
|Когда
|5 — 6 января; 14:00
|Где
|Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Справки по телефонам
|23-21-16
23-43-08
47-25-93
Сценография Владимира Фурсова, художник по костюмам Светлана Тундавина, художник по свету Роман Гафизов. Также ребят ждут представления с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.
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