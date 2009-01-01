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Балет "Лебединое озеро"
24 января на сцене музыкального театра им. И.М. Яушева будет представлен балет в 3-х действиях П.И. Чайковского «Лебединое озеро», главные партии которого исполнят солисты Государственного академического Большого театра России.
|Когда
|24 января, среда, 18:30
|Где
|Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|200 — 500Р
Романтическая легенда о любви принца Зигфрида к сказочной деве Одетте, околдованной злой силой. Большое и сильное чувство юноши к девушке побеждает колдовское заклятие.
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