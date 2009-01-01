События

Предстоящее
Балет "Лебединое озеро"
Нет 36

Балет "Лебединое озеро"

24 января на сцене музыкального театра им. И.М. Яушева будет представлен балет в 3-х действиях П.И. Чайковского «Лебединое озеро», главные партии которого исполнят солисты Государственного академического Большого театра России.

Когда24 января, среда, 18:30
ГдеГосударственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Стоимость билета200 — 500Р

Романтическая легенда о любви принца Зигфрида к сказочной деве Одетте, околдованной злой силой. Большое и сильное чувство юноши к девушке побеждает колдовское заклятие.

Ближайшие события

Спектакль Спектакль "Мужики не танцуют стриптиз" Московский цирк Никулина и шоу Московский цирк Никулина и шоу "Планета 13"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩