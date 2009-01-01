9 сентября на сцене музыкального театра им. И.М. Яушева состоится открытие 82-го театрального сезона. Первое, что увидят зрители в новом сезоне — это балет-фантазия в 2-ух актах по сказке Петра Ершова «Конёк-Горбунок».

Когда 9 сентября, суббота, 17:00 Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 200 — 500 Р Справки по телефонам 23-21-16; 23-43-08; 47-25-93

Персонажи известной сказки Петра Ершова — жадный и глупый Царь, смекалистый и благородный Иван, его ленивые и вороватые братья Данила и Гаврила, прекрасная Царь-девица, а также волшебный друг и помощник Ивана Конёк-Горбунок воплощают на сцене сказочную историю посредством танца. Оригинальная хореография, яркие костюмы и декорации делают спектакль интересным для зрителей всех возрастов.

Хореография и либретто Надежды Калининой, сценография и костюмы Сергея Новикова, главный балетмейстер — Алексей Батраков.