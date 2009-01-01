13 ноября в музыкальном театре им. И.М. Яушева вниманию зрителей будет представлена комедия «Авантюристы поневоле» по пьесе Александра Коровкина «Тётки».

Когда 13 ноября, вторник, 19:00 Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 1980 — 3850 Р

Сколько забот в день может быть у двух не самых молодых сестер? Похлопотать по дому, испечь пирожки, вызвать мастера-оконщика, не забыть про прием таблеток? У героинь спектакля их оказывается гораздо больше: милиция, отравления и преследования, переодевания и разоблачения. Но это все не может сравниться с любовью и заботой о дорогих племянничках и их личной жизнью.

В этой комедии есть все, что заставляет зрителей смеяться на протяжении всего спектакля — интрига, путаница, масса смешных ситуаций, юмор, череда недоразумений и неожиданная развязка.