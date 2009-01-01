14 и 28 января на сцене Государственного русского драматического театра для маленьких зрителей и их родителей будет представлена новогодняя сказка-спектакль «А снеговик ничего не понял».

Когда 14 января, воскресенье, 12:00

28 января, воскресенье, 12:00 Где Государственный русский драматический театр Республики Мордовия (ул. Советская, 60) Стоимость билета 150 — 200 Р

Зрители этого новогоднего представления попадут в волшебный лес, где все готово к встрече Нового года: деревья стоят покрытые серебром, тропинки ведут к Большой Полянке, зайчата приглашения на праздник уже отнесли. Об этом позаботилась хозяйка леса — Метелица. Вот только метелочку волшебную она на время отдала. Ведь не может снеговик просто так стоять. Что же произойдет, если метелочка в чужих руках окажется и все-все вокруг перепутается? Разобраться в этом недоразумении поможет добрый Дед Мороз.