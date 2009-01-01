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"А снеговик ничего не понял"
14 и 28 января на сцене Государственного русского драматического театра для маленьких зрителей и их родителей будет представлена новогодняя сказка-спектакль «А снеговик ничего не понял».
|Когда
|14 января, воскресенье, 12:00
28 января, воскресенье, 12:00
|Где
|Государственный русский драматический театр Республики Мордовия (ул. Советская, 60)
|Стоимость билета
|150 — 200Р
Зрители этого новогоднего представления попадут в волшебный лес, где все готово к встрече Нового года: деревья стоят покрытые серебром, тропинки ведут к Большой Полянке, зайчата приглашения на праздник уже отнесли. Об этом позаботилась хозяйка леса — Метелица. Вот только метелочку волшебную она на время отдала. Ведь не может снеговик просто так стоять. Что же произойдет, если метелочка в чужих руках окажется и все-все вокруг перепутается? Разобраться в этом недоразумении поможет добрый Дед Мороз.
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