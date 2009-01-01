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Всероссийский день зимних видов спорта
9 февраля Олимпийский совет Республики Мордовия приглашает всех жителей и гостей республики поддержать российских спортсменов на олимпийских играх в Пхенчхане и принять участие во Всероссийском дне зимних видов спорта.
|Когда
|9 февраля, пятница, 14:00
|Где
|Лыжно-биатлонный центр Республики Мордовия (ул. Энгельса, 31)
|Стоимость билета
|Вход свободный
В программе Всероссийского дня зимних видов спорта:
- - снежная эстафета «Битва зимних видов спорта против летних»;
- - квест «По следам Пьера де Кубертена»;
- - футбол в валенках;
- - лыжня для маленьких.
Вас ожидает насыщенная программа, в рамках которой вы сможете не только продемонстрировать свою физическую подготовку, но и принять участие в различных викторинах. В рамках праздника будут организованы спортивные станции: «Антидопинговая», «Плэйстанция NHL», «ГТОмск», проведены мастер-классы от федерации горнолыжного спорта, мотоклуба «Мордовия», спортивной школы по хоккею. Также будет работать фотозона с маскотами олимпийских игр в Пхенчхане. Любой желающий сможет сделать памятное фото с факелом олимпийских игр в Сочи 2014.
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