9 февраля Олимпийский совет Республики Мордовия приглашает всех жителей и гостей республики поддержать российских спортсменов на олимпийских играх в Пхенчхане и принять участие во Всероссийском дне зимних видов спорта.

Когда 9 февраля, пятница, 14:00 Где Лыжно-биатлонный центр Республики Мордовия (ул. Энгельса, 31) Стоимость билета Вход свободный

В программе Всероссийского дня зимних видов спорта:

- снежная эстафета «Битва зимних видов спорта против летних»;

- квест «По следам Пьера де Кубертена»;

- футбол в валенках;

- лыжня для маленьких.

Вас ожидает насыщенная программа, в рамках которой вы сможете не только продемонстрировать свою физическую подготовку, но и принять участие в различных викторинах. В рамках праздника будут организованы спортивные станции: «Антидопинговая», «Плэйстанция NHL», «ГТОмск», проведены мастер-классы от федерации горнолыжного спорта, мотоклуба «Мордовия», спортивной школы по хоккею. Также будет работать фотозона с маскотами олимпийских игр в Пхенчхане. Любой желающий сможет сделать памятное фото с факелом олимпийских игр в Сочи 2014.