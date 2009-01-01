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Военизированный кросс "Штурм-13"
17 февраля среди команд высших и средне-профессиональных учебных заведений, войсковых частей и организаций Министерства обороны, дислоцирующихся на территории Мордовии, а также команд общественных организаций и предприятий состоится военизированный кросс «Штурм-13».
|Когда
|17 февраля, суббота, 12:00
|Где
|«ДОСААФ России Республики Мордовия» (ул. Энергетическая, 28)
|Справки по телефону
|38-56-40
Мероприятие проходит в рамках информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — Твой выбор!».
Каждый из гостей сможет посмотреть представленное вооружение и обмундирование, поучаствовать в военно-патриотических викторинах и пообедать в специально развернутой полевой кухне.
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