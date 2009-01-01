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Военизированный кросс "Штурм-13"
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Военизированный кросс "Штурм-13"

17 февраля среди команд высших и средне-профессиональных учебных заведений, войсковых частей и организаций Министерства обороны, дислоцирующихся на территории Мордовии, а также команд общественных организаций и предприятий состоится военизированный кросс «Штурм-13».

Когда17 февраля, суббота, 12:00
Где«ДОСААФ России Республики Мордовия» (ул. Энергетическая, 28)
Справки по телефону38-56-40

Мероприятие проходит в рамках информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — Твой выбор!».

Каждый из гостей сможет посмотреть представленное вооружение и обмундирование, поучаствовать в военно-патриотических викторинах и пообедать в специально развернутой полевой кухне.

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