17 февраля среди команд высших и средне-профессиональных учебных заведений, войсковых частей и организаций Министерства обороны, дислоцирующихся на территории Мордовии, а также команд общественных организаций и предприятий состоится военизированный кросс «Штурм-13».

Когда 17 февраля, суббота, 12:00 Где «ДОСААФ России Республики Мордовия» (ул. Энергетическая, 28) Справки по телефону 38-56-40

Мероприятие проходит в рамках информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — Твой выбор!».

Каждый из гостей сможет посмотреть представленное вооружение и обмундирование, поучаствовать в военно-патриотических викторинах и пообедать в специально развернутой полевой кухне.