18 февраля в ТРЦ «Сити-Парк» состоится незабываемый и зрелищный турнир по тайскому боксу «MUAY THAI CUP 2018» на призы Мордовского регионального отделения Партии «Единая Россия».

Когда 18 февраля, воскресенье, 13:00 Где ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, 71) Стоимость билета Вход свободный

Бойцы из города Саранск выступят против бойцов из Нижнего Новгорода. Вас ожидают захватывающие бои, буря эмоций и много драйва от увиденного.

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