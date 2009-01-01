События

Предстоящее
Турнир по тайскому боксу
Нет 30

Турнир по тайскому боксу

18 февраля в ТРЦ «Сити-Парк» состоится незабываемый и зрелищный турнир по тайскому боксу «MUAY THAI CUP 2018» на призы Мордовского регионального отделения Партии «Единая Россия».

Когда18 февраля, воскресенье, 13:00
ГдеТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, 71)
Стоимость билетаВход свободный

Бойцы из города Саранск выступят против бойцов из Нижнего Новгорода. Вас ожидают захватывающие бои, буря эмоций и много драйва от увиденного.

Событие Вконтакте.

Ближайшие события

"МультиКосмос" Концерт Бранимира Концерт Бранимира

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩