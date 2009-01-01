События
Предстоящее
Нет 30
Турнир по тайскому боксу
18 февраля в ТРЦ «Сити-Парк» состоится незабываемый и зрелищный турнир по тайскому боксу «MUAY THAI CUP 2018» на призы Мордовского регионального отделения Партии «Единая Россия».
|Когда
|18 февраля, воскресенье, 13:00
|Где
|ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, 71)
|Стоимость билета
|Вход свободный
Бойцы из города Саранск выступят против бойцов из Нижнего Новгорода. Вас ожидают захватывающие бои, буря эмоций и много драйва от увиденного.
Событие Вконтакте.
Оставить комментарий