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Турнир по смешанному боевому единоборству
29 сентября в ночном клубе «Horovod» состоится турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) между участниками из Саранска и Пензы.
|Когда
|29 сентября, суббота, 18:00
|Где
|Ночной клуб «Horovod» (пр-кт Ленина, 29)
|Справки по телефону
|30-85-57
Смешанные боевые искусства (MMA) — боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер).
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