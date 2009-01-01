29 сентября в ночном клубе «Horovod» состоится турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) между участниками из Саранска и Пензы.

Когда 29 сентября, суббота, 18:00 Где Ночной клуб «Horovod» (пр-кт Ленина, 29) Справки по телефону 30-85-57

Смешанные боевые искусства (MMA) — боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер).