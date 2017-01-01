18 декабря в Ледовом дворце состоится грандиозное спортивное мероприятие. Все желающие смогут насладиться взрывной шоу-программой от участников Кубка Ледового дворца по черлидингу.

Когда 18 декабря, понедельник, 17:00 Где ГАУ РМ «Ледовый Дворец» (ул. Красная, 40)

Данный фестиваль на Кубок Ледового дворца проводится уже четвёртый раз, ведь черлидинг стал достаточно популярным и распространенным видом спорта в последние годы. Из-за сложности большинства фигур и поддержек, в командах царит атмосфера полного доверия. Поэтому не стоит пропускать это яркое и незабываемое зрелище.

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