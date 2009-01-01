21 января во Дворце водных видов спорта Саранска пройдут соревнования по плаванию в категории «Мастерс».

Когда 21 января, воскресенье, 10:30 Где Дворец водных видов спорта (ул. Красная, 22) Стоимость билета Вход свободный

В стартах примут участие мужчины и женщины двух возрастных групп: 1993 г. р. — 1972 г. р.; 1971 года рождения и старше. За медали состязаний поборются завершившие карьеру и действующие спортсмены, тренеры, любители плавания, поклонники здорового образа жизни.