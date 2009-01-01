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Соревнования по плаванию
21 января во Дворце водных видов спорта Саранска пройдут соревнования по плаванию в категории «Мастерс».
|Когда
|21 января, воскресенье, 10:30
|Где
|Дворец водных видов спорта (ул. Красная, 22)
|Стоимость билета
|Вход свободный
В стартах примут участие мужчины и женщины двух возрастных групп: 1993 г. р. — 1972 г. р.; 1971 года рождения и старше. За медали состязаний поборются завершившие карьеру и действующие спортсмены, тренеры, любители плавания, поклонники здорового образа жизни.
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