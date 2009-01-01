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Соревнования по плаванию
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Соревнования по плаванию

21 января во Дворце водных видов спорта Саранска пройдут соревнования по плаванию в категории «Мастерс».

Когда21 января, воскресенье, 10:30
ГдеДворец водных видов спорта (ул. Красная, 22)
Стоимость билетаВход свободный

В стартах примут участие мужчины и женщины двух возрастных групп: 1993 г. р. — 1972 г. р.; 1971 года рождения и старше. За медали состязаний поборются завершившие карьеру и действующие спортсмены, тренеры, любители плавания, поклонники здорового образа жизни.

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