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"Согласие"
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"Согласие"

29 — 30 апреля в Саранске состоится Всероссийская спартакиада учащихся духовных образовательных учреждений «Согласие».

Когда29 — 30 апреля
ГдеСК «Мордовия» (ул. Строительная, 13)
Справки по телефону8 (917) 699-26-17

Программа Всероссийской спартакиады учащихся духовных образовательных учреждений:

  • 29 апреля, суббота:
    • 9:00 — 19:00 — мини-футбол;
    • 13:00 — 13:30 — торжественное открытие;
    • 10:30 — 14:30 — шахматы;
    • 14:30 — 18:00 — шашки;
    • 18:30 — 19:30 — круглый стол по актуальным вопросам из жизни конфессий.
  • 30 апреля, воскресение:
    • 9:00 — 11:00 — экскурсия по городу;
    • 12:00 — 17:30 — настольный теннис;
    • 12:00 — 15:00 — легкая атлетика;
    • 13:00 — 17:00 — армрестлинг;
    • 16:30 — 18:00 — перетягивание каната;
    • 18:30 — торжественное награждение победителей.

Мероприятие пройдет по инициативе Мордовского республиканского общественного фонда поддержки духовной культуры «Возрождение».

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