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"Согласие"
29 — 30 апреля в Саранске состоится Всероссийская спартакиада учащихся духовных образовательных учреждений «Согласие».
|Когда
|29 — 30 апреля
|Где
|СК «Мордовия» (ул. Строительная, 13)
|Справки по телефону
|8 (917) 699-26-17
Программа Всероссийской спартакиады учащихся духовных образовательных учреждений:
- 29 апреля, суббота:
- 9:00 — 19:00 — мини-футбол;
- 13:00 — 13:30 — торжественное открытие;
- 10:30 — 14:30 — шахматы;
- 14:30 — 18:00 — шашки;
- 18:30 — 19:30 — круглый стол по актуальным вопросам из жизни конфессий.
- 30 апреля, воскресение:
- 9:00 — 11:00 — экскурсия по городу;
- 12:00 — 17:30 — настольный теннис;
- 12:00 — 15:00 — легкая атлетика;
- 13:00 — 17:00 — армрестлинг;
- 16:30 — 18:00 — перетягивание каната;
- 18:30 — торжественное награждение победителей.
Мероприятие пройдет по инициативе Мордовского республиканского общественного фонда поддержки духовной культуры «Возрождение».
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