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Пейнтбол
29 января на Лыжно-биатлонном комплексе Саранска состоится яркое зимнее событие для всех любителей пейнтбола.
|Когда
|29 января, понедельник, 15:00
|Где
|Лыжно-биатлонный центр Республики Мордовия (ул. Энгельса, 31)
|Справки по телефонам
|32-00-34; 35-63-01
Есть масса положительных причин поучаствовать, и просто провести время в незабываемой обстановке. Пейнтбол помогает избавиться от стресса, и это, действительно, факт. На поляне ни про что другое, кроме как про игру, думать невозможно. Всем участникам — удачи и хорошего настроения.
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