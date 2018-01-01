29 января на Лыжно-биатлонном комплексе Саранска состоится яркое зимнее событие для всех любителей пейнтбола.

Когда 29 января, понедельник, 15:00 Где Лыжно-биатлонный центр Республики Мордовия (ул. Энгельса, 31) Справки по телефонам 32-00-34; 35-63-01

Есть масса положительных причин поучаствовать, и просто провести время в незабываемой обстановке. Пейнтбол помогает избавиться от стресса, и это, действительно, факт. На поляне ни про что другое, кроме как про игру, думать невозможно. Всем участникам — удачи и хорошего настроения.

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