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Открытый городской турнир по боевому самбо
6 мая в ТРЦ «Сити-Парк» состоится Открытый городской турнир по боевому самбо на призы Мордовского регионального отделения Партии «Единая Россия».
|Когда
|6 мая, суббота, 13:00
|Где
|ТРЦ «Сити-Парк», главный атриум (ул. Волгоградская, 71)
|Стоимость билета
|Вход свободный
В профессиональном бою встретятся сильнейшие самбисты Мордовии и соседних регионов. Турнир посвящен 200-летию памяти Святого праведного воина Феодора Ушакова.
Подробности в группе Вконтакте.
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