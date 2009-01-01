6 мая в ТРЦ «Сити-Парк» состоится Открытый городской турнир по боевому самбо на призы Мордовского регионального отделения Партии «Единая Россия».

Когда 6 мая, суббота, 13:00 Где ТРЦ «Сити-Парк», главный атриум (ул. Волгоградская, 71) Стоимость билета Вход свободный

В профессиональном бою встретятся сильнейшие самбисты Мордовии и соседних регионов. Турнир посвящен 200-летию памяти Святого праведного воина Феодора Ушакова.

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