События

Предстоящее
Открытый городской турнир по боевому самбо
Нет 17

Открытый городской турнир по боевому самбо

6 мая в ТРЦ «Сити-Парк» состоится Открытый городской турнир по боевому самбо на призы Мордовского регионального отделения Партии «Единая Россия».

Когда6 мая, суббота, 13:00
ГдеТРЦ «Сити-Парк», главный атриум (ул. Волгоградская, 71)
Стоимость билетаВход свободный

В профессиональном бою встретятся сильнейшие самбисты Мордовии и соседних регионов. Турнир посвящен 200-летию памяти Святого праведного воина Феодора Ушакова.

Подробности в группе Вконтакте.

Ближайшие события

Natan Natan

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩