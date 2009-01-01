16 июня на стадионе «Мордовия Арена» состоится первый в Саранске групповой матч Чемпионата мира по футболу 2018 года «Перу — Дания».

Когда 16 июня, суббота, 19:00 Где Стадион «Мордовия Арена» (ул. Волгоградская, 13) Стоимость билета от 2500 Р

Это уникальная возможность увидеть своими глазами соперничество команд мирового уровня! А те, кто не сможет оказаться на стадионе во время игры, фестиваль болельщиков FIFA позволит прочувствовать атмосферу настоящего футбольного праздника и увидеть его вместе с тысячами фанатов из разных стран мира.