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Групповой матч "Перу - Дания"
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Групповой матч "Перу - Дания"

16 июня на стадионе «Мордовия Арена» состоится первый в Саранске групповой матч Чемпионата мира по футболу 2018 года «Перу — Дания».

Когда16 июня, суббота, 19:00
ГдеСтадион «Мордовия Арена» (ул. Волгоградская, 13)
Стоимость билетаот 2500Р

Это уникальная возможность увидеть своими глазами соперничество команд мирового уровня! А те, кто не сможет оказаться на стадионе во время игры, фестиваль болельщиков FIFA позволит прочувствовать атмосферу настоящего футбольного праздника и увидеть его вместе с тысячами фанатов из разных стран мира.

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