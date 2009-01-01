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Групповой матч "Перу - Дания"
16 июня на стадионе «Мордовия Арена» состоится первый в Саранске групповой матч Чемпионата мира по футболу 2018 года «Перу — Дания».
|Когда
|16 июня, суббота, 19:00
|Где
|Стадион «Мордовия Арена» (ул. Волгоградская, 13)
|Стоимость билета
|от 2500Р
Это уникальная возможность увидеть своими глазами соперничество команд мирового уровня! А те, кто не сможет оказаться на стадионе во время игры, фестиваль болельщиков FIFA позволит прочувствовать атмосферу настоящего футбольного праздника и увидеть его вместе с тысячами фанатов из разных стран мира.
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