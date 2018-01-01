28 июня состоится заключительный матч ЧМ-2018 для Саранска. Сборные команды Туниса и Панамы встретятся на стадионе «Мордовия Арена» в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Когда 28 июня, четверг, 21:00 Где Стадион «Мордовия Арена» (ул. Волгоградская, 13) Стоимость билета от 9000 Р

Сборная Панамы проиграла Англии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 6:1 в пользу «трёх львов». По итогам первых двух туров ЧМ Панама не набрала очков, как и Тунис. Обе сборные лишились шансов на выход в плей-офф турнира. Из группы G в 1/8 финала пробились Бельгия и Англия, они определят победителя квартета в очном матче, который состоится 28 июня. Панама и Тунис встретятся в этот же день и решат, кто финиширует в группе на третьем месте, а кто — на последнем.