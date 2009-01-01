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Групповой матч "Колумбия - Япония"
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Групповой матч "Колумбия - Япония"

19 июня на чемпионате мира в России состоится матч группы H между командами Колумбии и Японии. Встреча южноамериканской и азиатской сборных пройдет на стадионе «Мордовия Арена».

Когда19 июня, вторник, 15:00
ГдеСтадион «Мордовия Арена» (ул. Волгоградская, 13)
Стоимость билетаот 2500Р

Между собой сборные Колумбии и Японии сыграли три матча. Дважды сильнее были представители Южной Америки, а еще одна встреча завершилась вничью. Сборные Колумбии и Японии сыграют в одной группе с командами Польши и Сенегала.

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