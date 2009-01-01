19 июня на чемпионате мира в России состоится матч группы H между командами Колумбии и Японии. Встреча южноамериканской и азиатской сборных пройдет на стадионе «Мордовия Арена».

Когда 19 июня, вторник, 15:00 Где Стадион «Мордовия Арена» (ул. Волгоградская, 13) Стоимость билета от 2500 Р

Между собой сборные Колумбии и Японии сыграли три матча. Дважды сильнее были представители Южной Америки, а еще одна встреча завершилась вничью. Сборные Колумбии и Японии сыграют в одной группе с командами Польши и Сенегала.