25 июня на стадионе «Мордовия Арена» состоится самый ожидаемый матч в Саранске — матч сборных группы В Ирана и Португалии.

Когда 25 июня, понедельник, 21:00 Где Стадион «Мордовия Арена» (ул. Волгоградская, 13) Стоимость билета от 20000 Р

Одна из ведущих сборных мирового футбола — команда Португалии сыграет матч в Саранске. Ее соперником станет Иран. Эта встреча обещает быть яркой и запоминающейся как для болельщиков, так и для самих игроков.