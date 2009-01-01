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Групповой матч "Иран - Португалия"
25 июня на стадионе «Мордовия Арена» состоится самый ожидаемый матч в Саранске — матч сборных группы В Ирана и Португалии.
|Когда
|25 июня, понедельник, 21:00
|Где
|Стадион «Мордовия Арена» (ул. Волгоградская, 13)
|Стоимость билета
|от 20000Р
Одна из ведущих сборных мирового футбола — команда Португалии сыграет матч в Саранске. Ее соперником станет Иран. Эта встреча обещает быть яркой и запоминающейся как для болельщиков, так и для самих игроков.
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