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"Готов к труду и обороне"
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"Готов к труду и обороне"

28 — 29 июля на стадионе и водоеме Регионального спортивно-тренировочного центра «Старт» жители Саранска смогут выполнить нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Когда28 — 29 июля
ГдеРегиональный спортивный-тренировочный центр «Старт» (ул. Московская, 12)
Стоимость билетаУчастие бесплатное, по предварительной заявке

28 июля состязания проводятся для участников 6, 7 ступеней (18 — 39 лет), 29 июля — для участников 8, 9, 10, 11 ступеней (40-70 лет).

Виды испытаний:

  • - бег (60 м, 2000 м, 3000 м);
  • - прыжки в длину с места;
  • - подтягивание на высокой перекладине из виса (или рывок гири 16 кг) для мужчин;
  • - тест на гибкость для мужчин и женщин — наклон вперёд из положения «стоя» (на прямых ногах);
  • - отжимания;
  • - челночный бег;
  • - пресс (из положения «лёжа на спине»);
  • - плавание (25 м, 50 м);
  • - метание гранаты (мужчины — 700 гр, женщины — 500 гр);
  • - стрельба из пневматической винтовки.

Подробности в группе Вконтакте.

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