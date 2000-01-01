28 — 29 июля на стадионе и водоеме Регионального спортивно-тренировочного центра «Старт» жители Саранска смогут выполнить нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Когда 28 — 29 июля Где Региональный спортивный-тренировочный центр «Старт» (ул. Московская, 12) Стоимость билета Участие бесплатное, по предварительной заявке

28 июля состязания проводятся для участников 6, 7 ступеней (18 — 39 лет), 29 июля — для участников 8, 9, 10, 11 ступеней (40-70 лет).

Виды испытаний:

- бег (60 м, 2000 м, 3000 м);

- прыжки в длину с места;

- подтягивание на высокой перекладине из виса (или рывок гири 16 кг) для мужчин;

- тест на гибкость для мужчин и женщин — наклон вперёд из положения «стоя» (на прямых ногах);

- отжимания;

- челночный бег;

- пресс (из положения «лёжа на спине»);

- плавание (25 м, 50 м);

- метание гранаты (мужчины — 700 гр, женщины — 500 гр);

- стрельба из пневматической винтовки.

Подробности в группе Вконтакте.