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"Готов к труду и обороне"
28 — 29 июля на стадионе и водоеме Регионального спортивно-тренировочного центра «Старт» жители Саранска смогут выполнить нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
|Когда
|28 — 29 июля
|Где
|Региональный спортивный-тренировочный центр «Старт» (ул. Московская, 12)
|Стоимость билета
|Участие бесплатное, по предварительной заявке
28 июля состязания проводятся для участников 6, 7 ступеней (18 — 39 лет), 29 июля — для участников 8, 9, 10, 11 ступеней (40-70 лет).
Виды испытаний:
- - бег (60 м, 2000 м, 3000 м);
- - прыжки в длину с места;
- - подтягивание на высокой перекладине из виса (или рывок гири 16 кг) для мужчин;
- - тест на гибкость для мужчин и женщин — наклон вперёд из положения «стоя» (на прямых ногах);
- - отжимания;
- - челночный бег;
- - пресс (из положения «лёжа на спине»);
- - плавание (25 м, 50 м);
- - метание гранаты (мужчины — 700 гр, женщины — 500 гр);
- - стрельба из пневматической винтовки.
Подробности в группе Вконтакте.
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