Студенческая лига по фигурному катанию приглашает всех на отчетный гала-концерт «Горящие глаза и пылающие сердца!», который состоится 27 апреля в Ледовом дворце.

Когда 27 апреля, четверг, 18:30 Где ГАУ РМ «Ледовый Дворец» (ул. Красная, 40) Стоимость билета Вход свободный

Вас ждет выступление участников проекта, розыгрыш ценных призов, выступление популярной саранской кавер-группы «Мохито», а также участника шоу «Голос» Сергея Воробьева и воспитанников ГБУ РМ «СШОР по фигурному катанию на коньках».