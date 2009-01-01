События

Предстоящее
"Горящие глаза и пылающие сердца!"
Нет 22

"Горящие глаза и пылающие сердца!"

Студенческая лига по фигурному катанию приглашает всех на отчетный гала-концерт «Горящие глаза и пылающие сердца!», который состоится 27 апреля в Ледовом дворце.

Когда27 апреля, четверг, 18:30
ГдеГАУ РМ «Ледовый Дворец» (ул. Красная, 40)
Стоимость билетаВход свободный

Вас ждет выступление участников проекта, розыгрыш ценных призов, выступление популярной саранской кавер-группы «Мохито», а также участника шоу «Голос» Сергея Воробьева и воспитанников ГБУ РМ «СШОР по фигурному катанию на коньках».

Ближайшие события

Фестиваль-конкурс Фестиваль-конкурс "Ступени" Группа Группа "Trubetskoy"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩