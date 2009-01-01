21 апреля в спортивном комплексе «Мордовия» состоится III этап открытого кубка Республики Мордовия по беговелам.

Когда 21 апреля, суббота, 11:00 Где СК «Мордовия» (ул. Строительная, 13) Стоимость билета 100 Р Справки по телефону 8 (927) 640-67-68

Все 7 этапов кубка и финал будут проводиться в течение 2018 года Комплексной СШОР и СК «Мордовия» под патронажем регионального Олимпийского совета. Беговелы и экипировка предоставляются организаторами. Наличие собственных — приветствуется.

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