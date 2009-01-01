События
Предстоящее
Нет 20
III этап открытого кубка РМ по беговелам
21 апреля в спортивном комплексе «Мордовия» состоится III этап открытого кубка Республики Мордовия по беговелам.
|Когда
|21 апреля, суббота, 11:00
|Где
|СК «Мордовия» (ул. Строительная, 13)
|Стоимость билета
|100Р
|Справки по телефону
|8 (927) 640-67-68
Все 7 этапов кубка и финал будут проводиться в течение 2018 года Комплексной СШОР и СК «Мордовия» под патронажем регионального Олимпийского совета. Беговелы и экипировка предоставляются организаторами. Наличие собственных — приветствуется.
Подробности в группе Вконтакте.
Оставить комментарий