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III этап открытого кубка РМ по беговелам
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III этап открытого кубка РМ по беговелам

21 апреля в спортивном комплексе «Мордовия» состоится III этап открытого кубка Республики Мордовия по беговелам.

Когда21 апреля, суббота, 11:00
ГдеСК «Мордовия» (ул. Строительная, 13)
Стоимость билета100Р
Справки по телефону8 (927) 640-67-68

Все 7 этапов кубка и финал будут проводиться в течение 2018 года Комплексной СШОР и СК «Мордовия» под патронажем регионального Олимпийского совета. Беговелы и экипировка предоставляются организаторами. Наличие собственных — приветствуется.

Подробности в группе Вконтакте.

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