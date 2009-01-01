События
Старый Новый год с кавер-бендом "Апрель"
В канун старого Нового года кафе «Розмарин» и кавер-группа «Апрель» приглашают на розжиг правильных костров — тех костров, огонь которых не даёт душе зачахнуть в догорающих углях новогодних сует и переживаний. Ведь что может быть лучше прослушивания живой музыки в уютном кафе в компании старых друзей
|Когда
|13 января, пятница, 21:00
|Где
|Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
|Стоимость билета
|Вход свободный
|Справки по телефону
|31-77-70
13 января сотни суеверных людей выходят в собственные дворы, увлечённо выискивая наиболее пригодное место для костра, потушить который не имеет право даже местный участковый. Принося в жертву старый хлам, люди надеяться сжечь плохие привычки, испепелить ненужные воспоминания. Но это не единственное развлечение, а, возможно, и не самое приятное. Приходите в кафе «Розмарин» и убедитесь, что время в канун старого Нового года можно провести гораздо веселее.
Оставить комментарий