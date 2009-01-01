В канун старого Нового года кафе «Розмарин» и кавер-группа «Апрель» приглашают на розжиг правильных костров — тех костров, огонь которых не даёт душе зачахнуть в догорающих углях новогодних сует и переживаний. Ведь что может быть лучше прослушивания живой музыки в уютном кафе в компании старых друзей

Когда 13 января, пятница, 21:00 Где Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б) Стоимость билета Вход свободный Справки по телефону 31-77-70

13 января сотни суеверных людей выходят в собственные дворы, увлечённо выискивая наиболее пригодное место для костра, потушить который не имеет право даже местный участковый. Принося в жертву старый хлам, люди надеяться сжечь плохие привычки, испепелить ненужные воспоминания. Но это не единственное развлечение, а, возможно, и не самое приятное. Приходите в кафе «Розмарин» и убедитесь, что время в канун старого Нового года можно провести гораздо веселее.