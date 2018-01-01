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"Самый большой девичник"
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"Самый большой девичник"

24 марта участники сообщества ведущих Мордовии «TOP13 Mordovia» приглашают всех девушек и их подруг на первую девчачью вечеринку «Самый большой девичник».

Когда24 марта, суббота, 20:00
ГдеЛаунж-кафе «Summer Jam» (ул. Васенко, 9)
Стоимость билета500Р — вход только для девушек
Справки по телефону30-83-07

Вас ожидает:

  • - шоу от мужчин «TOP13 Mordovia»;
  • - группа «Апрель»;
  • - моментальные шаржи;
  • - виртуальная реальность;
  • - фотобудка;
  • - горячая фотозона;
  • - розыгрыш прогулки по ночному городу на лимузине и куча других подарков от партнеров.

Регистрация по ссылке.

Подробности в группе Вконтакте.

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