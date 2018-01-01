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"Самый большой девичник"
24 марта участники сообщества ведущих Мордовии «TOP13 Mordovia» приглашают всех девушек и их подруг на первую девчачью вечеринку «Самый большой девичник».
|Когда
|24 марта, суббота, 20:00
|Где
|Лаунж-кафе «Summer Jam» (ул. Васенко, 9)
|Стоимость билета
|500Р — вход только для девушек
|Справки по телефону
|30-83-07
Вас ожидает:
- - шоу от мужчин «TOP13 Mordovia»;
- - группа «Апрель»;
- - моментальные шаржи;
- - виртуальная реальность;
- - фотобудка;
- - горячая фотозона;
- - розыгрыш прогулки по ночному городу на лимузине и куча других подарков от партнеров.
Регистрация по ссылке.
Подробности в группе Вконтакте.
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