24 марта участники сообщества ведущих Мордовии «TOP13 Mordovia» приглашают всех девушек и их подруг на первую девчачью вечеринку «Самый большой девичник».

Когда 24 марта, суббота, 20:00 Где Лаунж-кафе «Summer Jam» (ул. Васенко, 9) Стоимость билета 500 Р — вход только для девушек Справки по телефону 30-83-07

Вас ожидает:

- шоу от мужчин «TOP13 Mordovia»;

- группа «Апрель»;

- моментальные шаржи;

- виртуальная реальность;

- фотобудка;

- горячая фотозона;

- розыгрыш прогулки по ночному городу на лимузине и куча других подарков от партнеров.

Регистрация по ссылке.

Подробности в группе Вконтакте.