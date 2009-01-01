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Рок-четверг в клубе "Amsterdam"
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Рок-четверг в клубе "Amsterdam"

27 сентября в клубе «Амстердам» объявляется рок-четверг. Легендарные рок-хиты в исполнении крутых ребят из группы «Беz вариантов» прозвучат в этот вечер.

Когда27 сентября, четверг, 22:00
ГдеКлуб «Amsterdam» (ул. Богдана Хмельницкого 42а)
Стоимость билета100Р — для парней
девушкам вход бесплатный
Справки по телефону31-33-00

Только в этот вечер бомбовые акции:

  • - 3 бокала пива по цене 2-х;
  • - 3 виски по 300 руб.;
  • - «Ёрш» за 190 руб.;
  • - на закуски к пиву и роллы скидка 10%.

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