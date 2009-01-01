27 сентября в клубе «Амстердам» объявляется рок-четверг. Легендарные рок-хиты в исполнении крутых ребят из группы «Беz вариантов» прозвучат в этот вечер.

Когда 27 сентября, четверг, 22:00 Где Клуб «Amsterdam» (ул. Богдана Хмельницкого 42а) Стоимость билета 100 Р — для парней

девушкам вход бесплатный Справки по телефону 31-33-00

Только в этот вечер бомбовые акции:

- 3 бокала пива по цене 2-х;

- 3 виски по 300 руб.;

- «Ёрш» за 190 руб.;

- на закуски к пиву и роллы скидка 10%.

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