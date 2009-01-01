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"Rock all inclusive party"
Клаб-хаус «Legion MC Saransk» приглашает всех 29 июля на очередную рок-тусовку «Rock all inclusive party».
|Когда
|29 июля, суббота, 18:00
|Где
|Клаб-хаус «Legion MC Saransk» (ш. Ключаревское, 8)
|Стоимость билета
|1000Р
Для вас выступят коллективы: ВИА «В кругу друзей» (г. Саранск), «Голодный зверь» (хард-панк-рок, г. Ульяновск). Отдых на свежем воздухе, живая музыка, общение с друзьями, конкурсы, пиво, водка, закуски, шашлык — все это вы получите в неограниченном количестве.
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