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"Rock all inclusive party"
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"Rock all inclusive party"

Клаб-хаус «Legion MC Saransk» приглашает всех 29 июля на очередную рок-тусовку «Rock all inclusive party».

Когда29 июля, суббота, 18:00
ГдеКлаб-хаус «Legion MC Saransk» (ш. Ключаревское, 8)
Стоимость билета1000Р

Для вас выступят коллективы: ВИА «В кругу друзей» (г. Саранск), «Голодный зверь» (хард-панк-рок, г. Ульяновск). Отдых на свежем воздухе, живая музыка, общение с друзьями, конкурсы, пиво, водка, закуски, шашлык — все это вы получите в неограниченном количестве.

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