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"Ребятам о зверятах"
1 июня в арт-кафе «Маска» состоится вечеринка для тех, кто мечтает вырастить ребенка добрым и ответственным Человеком, для детей, мечтающих о домашнем питомце, а также для собачников и кошатников, которым есть, кого показать и что рассказать о своих любимцах.
|Когда
|1 июня, пятница, 19:00
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Справки по телефону
|33-31-85
В программе:
- - презентация открытия первого городского Приюта для бездомных животных;
- - вопросы-ответы опытных собачников и кошатников;
- - мастер-класс по кулинарии для хвостатых;
- - викторина и конкурс считалок про собак и кошек;
- - дискотека без возрастных ограничений.
Подробности в группе Вконтакте.
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