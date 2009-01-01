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"Ребятам о зверятах"
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"Ребятам о зверятах"

1 июня в арт-кафе «Маска» состоится вечеринка для тех, кто мечтает вырастить ребенка добрым и ответственным Человеком, для детей, мечтающих о домашнем питомце, а также для собачников и кошатников, которым есть, кого показать и что рассказать о своих любимцах.

Когда1 июня, пятница, 19:00
ГдеАрт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Справки по телефону33-31-85

В программе:

  • - презентация открытия первого городского Приюта для бездомных животных;
  • - вопросы-ответы опытных собачников и кошатников;
  • - мастер-класс по кулинарии для хвостатых;
  • - викторина и конкурс считалок про собак и кошек;
  • - дискотека без возрастных ограничений.

Подробности в группе Вконтакте.

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