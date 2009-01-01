1 июня в арт-кафе «Маска» состоится вечеринка для тех, кто мечтает вырастить ребенка добрым и ответственным Человеком, для детей, мечтающих о домашнем питомце, а также для собачников и кошатников, которым есть, кого показать и что рассказать о своих любимцах.

Когда 1 июня, пятница, 19:00 Где Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36) Справки по телефону 33-31-85

В программе:

- презентация открытия первого городского Приюта для бездомных животных;

- вопросы-ответы опытных собачников и кошатников;

- мастер-класс по кулинарии для хвостатых;

- викторина и конкурс считалок про собак и кошек;

- дискотека без возрастных ограничений.

Подробности в группе Вконтакте.